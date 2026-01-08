Ladri d’auto in trasferta nel casertano arrestati giovani di Villaricca e Giugliano | uno torna libero

Recentemente, nel Casertano, sono stati arrestati giovani di Villaricca e Giugliano coinvolti in un tentativo di furto d’auto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato a un inseguimento tra diversi comuni, con alcuni soggetti che sono fuggiti a piedi. Durante le operazioni sono stati sequestrati passamontagna e strumenti da scasso. Uno dei giovani coinvolti è stato successivamente rilasciato, mentre altri sono ancora sotto indagine.

Un inseguimento tra più comuni, una fuga a piedi e il ritrovamento di passamontagna e attrezzi da scasso. È il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta, che nel pomeriggio del 17 dicembre 2025 hanno arrestato due giovani nel corso di un servizio mirato al contrasto dei furti di autovetture. Arrestati . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Ladri d’auto in trasferta nel casertano, arrestati giovani di Villaricca e Giugliano: uno torna libero Leggi anche: Trentola Ducenta, arrestati due giovani di Villaricca e Giugliano dopo inseguimento Leggi anche: Ladri d'auto in trasferta: tre giovani bloccati e denunciati a Lanciano Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Parcheggiano la vettura per andare a correre, i ladri rubano l’auto e assaltano la farmacia - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.