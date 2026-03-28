Giuffredi lancia Pio Esposito | Gattuso non ha bisogno di consigli ma voglio sottolineare questa sua importante qualità

L’agente di Pio Esposito ha commentato la possibilità che il suo assistito giochi titolare contro la Bosnia, senza entrare nel merito delle scelte tecniche o del ruolo del tecnico. Ha anche evidenziato alcune qualità dell’attaccante dell’Inter, sottolineando che Gattuso non avrebbe bisogno di consigli. Le dichiarazioni sono state rilasciate martedì, senza ulteriori dettagli sulle decisioni della nazionale.

Inter News 24 Giuffredi, agente di Pio Esposito, ha parlato della possibile titolarità dell’attaccante dell’Inter martedì contro la Bosnia: le dichiarazioni. Il futuro dell’attacco azzurro passa dai gol di Pio Esposito, e il suo agente Mario Giuffredi non nasconde l’ambizione di vederlo protagonista nella notte più importante. Intervenuto ai microfoni di Stile TV, il procuratore ha analizzato le chance del giovane centravanti dell’ Inter di partire titolare martedì a Zenica, nella finale playoff contro la Bosnia-Erzegovina di Edin Dzeko. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Rino Gattuso saprà fare le scelte giuste per il bene della Nazionale, non ha bisogno di consigli né di altro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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