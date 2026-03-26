La speranza dell’Italia? Pio Esposito all’unanimità Ma Gattuso lo mette in panchina

In Italia, Pio Esposito è considerato la speranza da parte di molti, ottenendo il consenso unanime. Tuttavia, l’allenatore Gattuso decide di non schierarlo in campo, preferendogli altre soluzioni dalla panchina. Questa decisione ha suscitato attenzione tra gli osservatori e gli appassionati di calcio. La situazione rimane oggetto di discussione, senza ulteriori commenti ufficiali o motivazioni ufficiali da parte del club.

La speranza dell’Italia? Per tutti è Pio Esposito. Ma va in panchina (o Gattuso lo mette in panchina). In vista della semifinale play-off di questa sera tra Italia e Irlanda del Nord, i maggiori quotidiani italiani hanno intervistato alcuni ex della Nazionale; e tutti hanno riposto le speranze sul giovane attaccante dell’Inter, che quest’anno sta disputando la sua prima stagione in Serie A. Pio Esposito è considerato la speranza della Nazionale italiana. Due giorni fa, l’ex attaccante Totò Di Natale aveva dichiarato alla Gazzetta dello Sport: “ Pio è bravo e sono felice per la stagione che sta vivendo. Sinceramente faccio il tifo per lui. L’ho conosciuto a La Spezia, oltre che un bravissimo attaccante, vi posso assicurare che Pio è anche un ragazzo con la testa sulle spalle e i piedi per terra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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