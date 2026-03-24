Non è un’occasione che bussa alla porta, semmai è il detonatore che può buttarla giù. Pio Esposito si riaffaccia alla casa della Nazionale con modi gentili ed eloquio garbato ma anche con le vigorose credenziali di un attaccante impossibile da ignorare: due gol nelle ultime due partite con l’Inter, l’ultimo dei quali domenica sera a pochi chilometri dal centro tecnico di Coverciano, uniti ai 3 nelle 5 presenze in azzurro distribuiti diligentemente durante l’autunno, rappresentano una tentazione della quale Gattuso vuole tenere conto già in vista della semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord (qui il nostro focus sull'Irlanda del Nord). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia d'assalto, Pio Esposito è al top: Gattuso ha l'arma in più

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Una raccolta di contenuti su Pio Esposito

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“Chi gioca tra Pio #Esposito e #Kean in #Nazionale Sono due grandissimi attaccanti: Moise è una bestia, Pio mi sono accorto oggi che in area è micidiale. Me ne sono accorto dopo 45 secondi, mi è sfilato dietro: uguale all'ultimo, ha fatto una grandissima gio facebook