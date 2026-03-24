Seconda tappa per il Giro di Catalogna 2026. In scena oggi la frazione da Figueres a Banyoles, di 167,4 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. Dove vedere in tv il Giro di Catalogna 2026? Non è prevista una diretta tv delle sette tappe della corsa. Lo streaming sarà invece visibile per gli abbonati su Discovery Plus, HBO Max, DAZN ed Eurosport. OA Sport vi fornirà invece la diretta live testuale delle frazioni. PERCORSO. Il dislivello è di poco superiore ai 2000 metri. In avvio ci sarà l’Alt del Purgatori (1,7 km al 5%): da quel punto e per i successivi cento chilometri il tracciato continuerà ad essere ondulato, anche se senza particolari asperità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Figueres-Banyoles in tv: orari, percorso, favoriti. Prima sfida tra Evenepoel e Vingegaard?

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