Giro delle Fiandre 2026 | nuovo percorso e la data

Questa mattina è stato annunciato il percorso del Giro delle Fiandre 2026. La corsa cambierà un po’, con alcune varianti rispetto alle edizioni precedenti, ma manterrà comunque i tratti più iconici. La data di partenza è stata confermata, e gli organizzatori promettono una gara ancora più spettacolare e avvincente. I ciclisti si preparano già a affrontare le nuove sfide delle campagne belghe.

Il Giro delle Fiandre 2026 si presenta con alcune modifiche al percorso rispetto all’ultima edizione, senza però stravolgere l’anima della corsa. La seconda Classica della stagione andrà in scena domenica 5 aprile, una data speciale visto che quest’anno coinciderà con la Pasqua. Per l’edizione 2026 cambiano alcuni dettagli del tracciato, ma restano intatte le fasi decisive che da sempre rendono la Ronde una delle gare più dure e affascinanti del calendario ciclistico. Prosegue l’alternanza delle città di partenza, visto che per il 2026 toccherà ad Anversa dare il via alla corsa. L’arrivo sarà a Oudenaarde, sede ormai consolidata della conclusione della gara da ben quattordici anni.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Giro Delle Fiandre 2026 Quando si corre il Giro delle Fiandre 2026: programma, orario, data Il Giro delle Fiandre 2026 si svolgerà nel mese di aprile, durante la tradizionale stagione delle Classiche Monumento. Giro delle Fiandre 2026, novità nel percorso: modifiche e cambiamenti, Oude Kwaremont e Paterberg intoccabili Il Giro delle Fiandre 2026 presenta alcune modifiche al percorso rispetto all’edizione precedente. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Giro Delle Fiandre 2026 Argomenti discussi: Ciclismo su strada: calendario completo dell'UCI Women's World Tour 2026 con le gare femminili più importanti dell'anno; Red Bull-Bora-hansgrohe, il ds Sven Vanthourenhout: Sarei sorpreso se Evenepoel non partecipasse mai al Giro delle Fiandre nella sua carriera; Cinque neoprofessionisti da tenere d'occhio nel 2026; Ciclismo su strada: calendario completo dell'UCI World Tour 2026 con le gare maschili più importanti dell'anno. Giro delle Fiandre 2026, novità nel percorso: modifiche e cambiamenti, Oude Kwaremont e Paterberg intoccabiliIl percorso del Giro delle Fiandre 2026 ha subito qualche piccola modifica rispetto all'ultima edizione, ma non cambierà la sostanza della seconda ... oasport.it FIANDRE. UFFICIALIZZATI I PERCORSI E LE WILDCARD PER LE DUE RONDE DEL 5 APRILE. GALLERYDomenica 5 aprile, la primavera ciclistica fiamminga raggiungerà il suo culmine con il Giro delle Fiandre. Anche quest'anno, la corsa maschile partirà da Anversa, mentre Oudenaarde rimarrà la base per ... tuttobiciweb.it Giro delle Fiandre 2026, novità nel percorso: modifiche e cambiamenti, Oude Kwaremont e Paterberg intoccabili - x.com Tutti gli inviti di Giro delle Fiandre e Giro delle Fiandre Women #RVV26 #FLCS - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.