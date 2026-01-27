Il Giro delle Fiandre 2026 presenta alcune modifiche al percorso rispetto all’edizione precedente. Tuttavia, le principali salite come Oude Kwaremont e Paterberg rimangono intatte, mantenendo la tradizione e la sfida di questa corsa. La competizione si svolgerà domenica 5 aprile, in coincidenza con Pasqua, confermando il suo ruolo di evento principale nel calendario ciclistico europeo.

Il percorso del Giro delle Fiandre 2026 ha subito qualche piccola modifica rispetto all’ultima edizione, ma non cambierà la sostanza della seconda Classica Monumento della stagione, in programma domenica 5 aprile (quest’anno sarà Pasqua). Le novità del tracciato della Ronde non riguardano le fasi caratteristiche e decisive, inoltre continuerà l’alternanza tra le località di partenza (questa volta toccherà ad Anversa), mentre l’arrivo sarà posto a Oudenaarde, come accade ormai da quattordici anni. I ciclisti dovranno percorrere 271 chilometri e affrontare 16 muri. I primi cento chilometri saranno relativamente semplici, bisognerà aspettare i tratti in pavé di Lippenhovestraat e Paddestraat (che sostituiscono quello di Doorn) per le prime difficoltà. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro delle Fiandre 2026, novità nel percorso: modifiche e cambiamenti, Oude Kwaremont e Paterberg intoccabili

Approfondimenti su Giro delle Fiandre

Il Giro delle Fiandre 2026 si svolgerà nel mese di aprile, durante la tradizionale stagione delle Classiche Monumento.

A partire dal 2026, l’Italia introduce una serie di importanti modifiche che interessano vari settori, tra cui fisco, pensioni, sanità, mobilità, tutela dei consumatori e innovazione digitale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Giro delle Fiandre

Argomenti discussi: Ciclismo su strada: calendario completo dell'UCI Women's World Tour 2026 con le gare femminili più importanti dell'anno; Red Bull-Bora-hansgrohe, il ds Sven Vanthourenhout: Sarei sorpreso se Evenepoel non partecipasse mai al Giro delle Fiandre nella sua carriera; Cinque neoprofessionisti da tenere d'occhio nel 2026; Ciclismo su strada: calendario completo dell'UCI World Tour 2026 con le gare maschili più importanti dell'anno.

Giro delle Fiandre 2026, novità nel percorso: modifiche e cambiamenti, Oude Kwaremont e Paterberg intoccabiliIl percorso del Giro delle Fiandre 2026 ha subito qualche piccola modifica rispetto all'ultima edizione, ma non cambierà la sostanza della seconda ... oasport.it

FIANDRE. UFFICIALIZZATI I PERCORSI E LE WILDCARD PER LE DUE RONDE DEL 5 APRILE. GALLERYDomenica 5 aprile, la primavera ciclistica fiamminga raggiungerà il suo culmine con il Giro delle Fiandre. Anche quest'anno, la corsa maschile partirà da Anversa, mentre Oudenaarde rimarrà la base per ... tuttobiciweb.it

@pedersen__mads , @mathias.vacek e @ottovergaerde che scalano l’Oude Kwaremont, facendo il ritmo in testa al gruppo La stagione delle Classiche si avvicina, l’aria profuma già di Fiandre e di battaglia. E quando si parla di settori iconici, è imposs - facebook.com facebook