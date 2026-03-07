F1 Australia | super Mercedes! Pole Russell su Antonelli Ferrari Leclerc 4°
Nelle qualifiche del Gran Premio d'Australia, Mercedes si è affermata con Russell in pole position, battendo Antonelli. La Ferrari di Leclerc si è classificata quarta, mentre la Red Bull di Hadjar si è posizionata seconda, a quasi otto decimi dalla pole. La sessione ha visto le Frecce d'argento dominare, con la Red Bull e la Ferrari alle spalle.
Dominio delle Frecce d'argento nelle prime qualifiche del 2026: quasi otto decimi alla Red Bull di Hadjar, terzo davanti alla Ferrari di Leclerc. Quinto e sesto posto per le McLaren di Piastri e Norris, poi Hamilton, Verstappen fuori in Q1 per incidente. Domani alle 5 il via del GP. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: La Mercedes domina le Qualifiche del GP Australia: Russell in pole, poi Antonelli. Leclerc quarto
Leggi anche: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Russell in pole davanti ad Antonelli, grossa delusione Ferrari
Only GP Can Handle Verstappen
Altri aggiornamenti su Pole Russell.
Temi più discussi: Formula 1: Russell e la Mercedes in pole per il Mondiale; Ferrari, è già duello con la Mercedes: perché si giocano tutto sul recupero dell'energia; Pole di Russell e dominio Mercedes in qualifica. 4° Leclerc, 7° Hamilton; LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: alle 6.00 le qualifiche, le Ferrari sfidano Russell. Antonelli ci sarà?.
F1, risultati e classifica FP3 GP Australia 2026: Russell precede le Ferrari, McLaren ad oltre un secondoUn clamoroso George Russell ha chiuso al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale di ... oasport.it
LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: alle 6.00 le qualifiche, le Ferrari sfidano Russell. Antonelli ci sarà?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.52 La grande domanda sarà: Ci sarà Andrea Kimi Antonelli? Il bolognese, dopo il brutto incidente al termine ... oasport.it
#F1, #Russell: "Dobbiamo fare un'altra passo avanti nella notte, se vogliamo lottare per la pole" x.com
La sventola di Russell (1:19.053) ha lasciato il segno anche su Lewis Hamilton - facebook.com facebook