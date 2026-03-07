F1 Australia | super Mercedes! Pole Russell su Antonelli Ferrari Leclerc 4°

Nelle qualifiche del Gran Premio d'Australia, Mercedes si è affermata con Russell in pole position, battendo Antonelli. La Ferrari di Leclerc si è classificata quarta, mentre la Red Bull di Hadjar si è posizionata seconda, a quasi otto decimi dalla pole. La sessione ha visto le Frecce d'argento dominare, con la Red Bull e la Ferrari alle spalle.