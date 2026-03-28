Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le notizie su giovani coinvolti in attività criminali legate ai social media, che spesso si concentrano su minori in aree rurali. La cronaca evidenzia come le problematiche derivino principalmente dall’uso incontrollato di internet nelle città, mentre in contesti più isolati si registrano meno episodi di violenza. I casi riguardano principalmente minori e sono segnalati da forze dell’ordine e istituzioni.

La cronaca ci racconta che i mostri più pericolosi vivono in città Dove la Rete crea disagio. Molto più sano lo stile dei Trevallion. Gli esponenti delle istituzioni e dei servizi sociali, i parlamentari del Partito democratico che firmano interrogazioni contro la Garante dell’infanzia colpevole di aver agito a tutela della famiglia nel bosco e tutti gli illuminati commentatori che da mesi inveiscono contro i Trevallion, indicandoli come genitori degeneri, possono ritenersi soddisfatti. Anche se hanno incontrato il presidente del Senato e hanno ricevuto solidarietà da alcuni rappresentanti della destra, Nathan e Catherine non hanno potuto fare altro che accettare la rieducazione. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Gioventù criminale dipendente dai social. Però si accaniscono sui bambini del bosco

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