Famiglia nel bosco cosa emerge sui bambini dall’ordinanza del tribunale

Una famiglia con tre bambini vive attualmente in una struttura dopo che il tribunale ha emesso un’ordinanza. La madre si oppone alla decisione, mentre i servizi sociali hanno evidenziato un ambiente ritenuto ingestibile. La vicenda si è evoluta nel tempo, con aggiornamenti che hanno aggiunto dettagli sulla situazione dei minori e sul contesto familiare. La decisione giudiziaria ha portato alla loro temporanea collocazione fuori dalla casa.

È una di quelle storie che, a ogni aggiornamento, sembra farsi più pesante. Una famiglia già finita sotto i riflettori, tre bambini in una struttura, una madre che non ci sta e un tribunale che, nero su bianco, descrive un clima diventato ingestibile. E adesso arriva una decisione che cambia tutto. La vicenda della cosiddetta "famiglia del bosco" è tornata al centro dell'attenzione dopo un'ordinanza del Tribunale per i minorenni dell'Aquila: tredici pagine che raccontano tensioni, accuse, paure e un equilibrio che, secondo i giudici, si sarebbe ormai spezzato. Al punto da imporre un passo drastico. Il Tribunale ha disposto il trasferimento immediato dei tre figli di Catherine Birmingham dalla casa famiglia di Vasto, dove vivevano da circa quattro mesi, verso nuove strutture ancora da individuare.