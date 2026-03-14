La diocesi di Chieti-Vasto non ha rilasciato dichiarazioni sui bambini del bosco, nonostante sia l’ente responsabile della struttura che si occupa dei piccoli. Il vescovo della diocesi, invece di intervenire o fornire spiegazioni, ha preferito mantenere il silenzio, lasciando senza risposte le domande sulla gestione e le condizioni dei bambini ospitati. La situazione rimane senza commenti ufficiali da parte della Chiesa locale.

E in effetti anche le istituzioni sembrano molto preoccupate dalla presenza della stampa: per non attirare l’attenzione dei cronisti il tribunale ha impedito a Marina Terragni di farsi accompagnare da esperti per visitare i bambini, per il timore dei colleghi sembra che l’assistente sociale che segue i Trevallion abbia disertato l’incontro con la garante dell’infanzia. In ogni caso va di gran moda fra gli intellettuali più raffinati, quelli che sdegnano il populismo, la pancia del Paese, e senza aver ragionato un secondo sulle carte affermano che se i giudici hanno deciso così un motivo ci sarà pure, e che non bisogna fidarsi di quegli svalvolati in odore di antivaccinismo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La diocesi tace sui bambini del bosco. Però è l’unica che dovrebbe parlare

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