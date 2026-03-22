C’è qualcosa di sorprendentemente contemporaneo nel modo in cui Giovanni Scifoni porta in scena San Francesco. Non è solo teatro, e non è nemmeno una lezione: è un flusso vivo, ironico, appassionato, che trasforma una figura spesso immobilizzata nell’iconografia in un uomo che respira, sbaglia, ride e incendia il mondo. Il palco è essenziale, ma basta. Perché il vero spazio scenico è occupato dalla parola. Scifoni entra ed è subito narrazione, ma una narrazione che non si accontenta di raccontare: prende posizione, provoca, diverte. Il titolo stesso, “superstar”, non è un vezzo: è una chiave. San Francesco viene restituito nella sua potenza comunicativa, nella sua capacità di rompere schemi e di parlare a tutti — ieri come oggi. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - “Fra’ San Francesco: la superstar del Medioevo” — il sacro che diventa spettacolo, senza perdere l’anima

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Tutto quello che riguarda San Francesco

Temi più discussi: Fra’ – San Francesco, la superstar del Medioevo: il racconto teatrale di un carisma senza tempo; Fra’ – San Francesco: la superstar del Medioevo pronta a conquistare il Vittorio Emanuele; Fra’, Giovanni Scifoni incarna un San Francesco sorprendente; Trapani, Giovanni Scifoni porta in scena Fra, San Francesco... la superstar del Medioevo.

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Su #Tv2000 la Messa di chiusura dell’ostensione delle spoglie mortali di #SanFrancesco con il card. #Zuppi In diretta da #Assisi oggi #22marzo ore 17 Canale 28 dtt | 157 Sky | App #Play2000 #SanFrancescodAssisi @UCSCEI x.com

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