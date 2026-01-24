Giovanni Lindo Ferretti torna coi CSI | Hanno fatto di me un idolo e si sono incazzati ma li avevo avvisati

Giovanni Lindo Ferretti, storico cantante dei CSI, annuncia il ritorno della band con una reunion prevista per il 2026, dopo la pausa seguita all’attività con i CCCP. La notizia segna un nuovo capitolo nella carriera del gruppo, che ha lasciato un segno importante nel panorama musicale italiano. La tournée rappresenta un’occasione per ascoltare nuovamente dal vivo le canzoni che hanno caratterizzato un’epoca.

La notizia è confermata tornano i C.S.I. – Consorzio Suonatori Indipendenti con Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Giorgio Canali. Al momento solo sei date, nessuna in Toscana - facebook.com facebook