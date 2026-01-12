Percuotendo In cadenza | Giovanni Lindo Ferretti al Morlacchi di Perugia
Corpo, voce, percussioni. Corde elettrificate, luci, suono. Un flusso di parole in cadenza su una struttura musicale. Parole si fanno canzone per restare parole. Nasce così “Percuotendo. In cadenza” di Giovanni Lindo Ferretti che sarà il 31 marzo (ore 21, prevendite online su ticketone.it) al. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: "Percuotendo. In cadenza”, Giovanni Lindo Ferretti al teatro Morlacchi
Leggi anche: Giovanni Lindo Ferretti annuncia il tour teatrale Percuotendo in cadenza
La vita, la morte, Giovanni Lindo Ferretti; La scienza a teatro Enigma al Morlacchi.
"Percuotendo. In cadenza": Giovanni Lindo Ferretti al Morlacchi di Perugia - Un flusso di parole in cadenza su una struttura musicale. perugiatoday.it
Giovanni Lindo Ferretti: “Reunion dei CSI, è questione di quando" - Matteo Cruccu ha intervistato per il “Corriere della Sera” Giovanni Lindo Ferretti, raggiungendolo a Cerreto Alpi, sulle montagne di Reggio Emilia, nell’imminenza dell’inizio del tour “Percuotendo. rockol.it
Giovanni Lindo Ferretti ci ha accolti nella sua «venerabile dimora» a Cerreto Alpi, ha posato per un grande fotoreporter, ci ha concesso una lunga intervista alla vigilia della partenza dello spettacolo teatrale ‘Percuotendo. In cadenza’, «la mia ultima tappa». Ci - facebook.com facebook
Giovanni Lindo Ferretti ci ha accolti a Cerreto Alpi, ha posato per un grande fotoreporter, ci ha concesso una lunga intervista prima della partenza dello spettacolo teatrale ‘Percuotendo. In cadenza’, «la mia ultima tappa». Leggi qui la cover story: bit.ly/RS_Gio x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.