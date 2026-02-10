Torna fra nove mesi | il dolore della perdita al Teatrosophia

Torna al Teatrosophia di Roma lo spettacolo “Torna fra nove mesi” di M. Evelina Buffa Nazzari. La pièce sarà in scena dal 18 al 22 febbraio 2026. La storia affronta il dolore della perdita e la speranza di un domani. Gli attori portano in scena emozioni intense, facendo riflettere sul tema della perdita e della rinascita. La compagnia promette un’esperienza coinvolgente per il pubblico romano.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Torna fra nove mesi di M. Evelina Buffa Nazzari. Dove e Quando: Al Teatrosophia di Roma, dal 18 al 22 febbraio 2026. Perché: Un’indagine profonda e graffiante sul tema del lutto materno, priva di sentimentalismi e carica di verità. L’elaborazione del lutto è un labirinto di specchi e frammenti, un percorso che spesso non trova parole adeguate per essere descritto. Al Teatrosophia, spazio poliedrico nel cuore di Roma, approda una pièce che affronta frontalmente uno dei tabù più radicali della nostra società: la perdita di un figlio. Torna fra nove mesi, scritto da M. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Approfondimenti su Teatrosophia Roma

Ultime notizie su Teatrosophia Roma

