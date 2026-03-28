Giovane morto a Parma non è stato un incidente domestico | arrestata la fidanzata 21enne

Una giovane donna è stata arrestata a Parma con l’accusa di aver causato la morte del suo convivente. La 21enne si trova ora agli arresti domiciliari, mentre le indagini degli inquirenti hanno escluso che l’episodio sia stato un incidente domestico. La vicenda riguarda una lite che si è conclusa con una ferita da arma da taglio, che ha portato alla morte dell’uomo.

Una coltellata al torace e una versione dei fatti che non ha convinto gli investigatori. I carabinieri del nucleo investigativo di Parma, coordinati dalla Procura, hanno arrestato Brenda Alesandrina Fumagalli, 21 anni, di origini cubane, accusata dell’omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo del compagno convivente Cristopher Gaston Ogando, 28enne di origini dominicane. Il giovane era stato colpito lo scorso 4 marzo all’interno dell’abitazione della coppia, nel quartiere Borgo Riccio, ed è morto il giorno dopo in ospedale per uno shock emorragico provocato dalla profonda ferita da arma da taglio., Qualche minuto dopo le 18 del 4... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Giovane morto a Parma, non è stato un incidente domestico: arrestata la fidanzata 21enne Articoli correlati Giovane morto a Parma, arrestata la fidanzata 21enne: è accusata di omicidioParma, 28 marzo 2026 – Accusata dell’omicidio del compagno, è stata arrestata Brenda Alesandrina Fumagalli, cubana di 21 anni. Giallo a Parma: giovane morto accoltellato, fidanzata indagata per omicidio volontarioParma, 5 marzo 2026 – Tragedia a Parma dove una ragazza è stata indagata per l’omicidio del fidanzato che secondo l’accusa è stato accoltellato a... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giovane morto Temi più discussi: Spunta un testimone oculare per il 27enne ucciso a Parma; Motociclista di 16 anni morto nello scontro con un'auto; Morto precipitando dall’ottavo piano. Le analisi dei Ris nella palazzina; Giorgio Barbieri, nella sua rubrica social (diventerà un libro?) Gli Stranieri della Cremo, ricorda Baicu, centrocampista purtroppo morto troppo giovane. Giovane morto a Parma, arrestata la fidanzata 21enne: è accusata di omicidioIl caso di Borgo Riccio: Gaston Ogando Cristopher era stato colpito con un coltello, è morto il 5 marzo. Alesandrina Fumagalli è ai domiciliari con braccialetto elettronico ... msn.com Giovane morto a Parma, arrestata la fidanzata per omicidio volontarioI carabinieri del nucleo investigativo di Parma, coordinati dalla procura, hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, Brenda Alesandrina Fumagalli, cubana di 21 anni, indagata ... ansa.it Mattia Giorgi, 31 anni, è stato trovato morto nel suo appartamento. La comunità locale è sotto shock, vista la giovane età della vittima e la notorietà della famiglia. - facebook.com facebook