Giovane morto a Parma arrestata la fidanzata 21enne | è accusata di omicidio

A Parma, una donna di 21 anni è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso il suo compagno. La vicenda riguarda il decesso di un giovane, e l’arresto è stato eseguito dalla polizia locale. La donna, di nazionalità cubana, si trova ora in custodia e dovrà comparire davanti al giudice nei prossimi giorni.

Parma, 28 marzo 2026 – Accusata dell’omicidio del compagno, è stata arrestata Brenda Alesandrina Fumagalli, cubana di 21 anni. Il giovane, Gaston Ogando Cristopher 28enne di origini dominicane, è morto il 5 marzo scorso a Parma. E’ deceduto in ospedale, a seguito di una profonda ferita d'arma da taglio subita il giorno prima. Si barrica in una tenda, la satura di gas e minaccia di farsi esplodere: tragedia evitata, salvato 27enne Disposti i domiciliari con il braccialetto. L'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal gip su richiesta della Procura, smonta la tesi dell'incidente domestico inizialmente fornita dall'indagata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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