Giallo a Parma | giovane morto accoltellato fidanzata indagata per omicidio volontario

A Parma, una giovane donna è stata indagata per l’omicidio del fidanzato, vittima di una ferita da arma bianca. La ragazza, di origini italo-cubane, è al momento sotto indagine per omicidio volontario. La vicenda si è verificata il 5 marzo 2026 e sta attirando l’attenzione sull’accaduto. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Parma, 5 marzo 2026 – Tragedia a Parma dove una ragazza è stata indagata per l’omicidio del fidanzato che secondo l’accusa è stato accoltellato a morte dalla giovane italo-cubana. La donna infatti è accusata di omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo dalla Procura di Parma. Il fidanzato della giovane, Cristopher Gaston Ogando, originario della Repubblica Dominicana e residente in città, è morto stamattina in seguito alle ferite riportate. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la vicenda i cui contorni non sono però ancora chiari: al momento la giovane, 21 anni, non è in stato di fermo. La telefonata al 118 e l’allarme lanciato dalla giovane La vicenda è cominciata ieri sera, quando, poco dopo le 18, al 118 arriva una chiamata dal quartiere di Borgo Riccio, con una ragazza chiede aiuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Morto dopo essere stato accoltellato al torace a Parma, fidanzata di Cristopher Gaston Ogando indagata

Cristopher Gaston Ogando morto accoltellato in casa, la svolta a Parma sul 27enne: indagata la fidanzata che aveva chiamato il 118

Morto il 27enne Cristopher Gaston Ogando, accoltellato in casa a Parma. Sul corpo segni di coltellate. La fidanzata è stata sentita dagli inquirenti.

Giovane morto a Parma, la fidanzata indagata per omicidio volontario. La vittima è Cristopher Gaston Ogando, 27 anni, originario della Repubblica Dominicana e residente in città. Era ricoverato in condizioni gravissime.

