Il mistero del giovane trovato morto a Parma | la fidanzata che ha dato l'allarme è indagata per omicidio

A Parma, una ragazza è stata indagata per omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo dopo che due sere fa si trovava con un giovane di 27 anni, morto successivamente. La donna aveva dato l’allarme e al momento non si trova in stato di fermo, ma è coinvolta nelle indagini sulla morte del ragazzo. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla dinamica di quanto accaduto.

Non sarebbe in stato di fermo ma è indagata per omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo la ragazza che due sere fa si trovava con Cristopher Gaston Ogando, il 27enne morto a Parma.