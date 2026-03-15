Statale 36 schianto sul Ponte Manzoni Disagi al traffico all' ingresso in città

Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 15 marzo, si è verificato un incidente sul ponte Manzoni lungo la Statale 36. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, creando disagi alla viabilità all’ingresso in città. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. La situazione ha causato code e rallentamenti nel traffico.

L'incidente alle 18 domenica poco dopo l'uscita dal Monte Barro. Sul posto polizia stradale e tecnici Anas Incidente sul ponte Manzoni lungo la Statale 36 con intervento dei soccorsi e disagi alla viabilità nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 15 marzo. Il tamponamento è avvenuto poco dopo l'uscita dal tunnel del Barro e all'altezza dello svincolo per il Bione intorno alle ore 18 e avrebbe coinvolto due auto, in particolare una vettura con targa Ucraina. Praticamente distrutta la parte posteriore del veicolo. Sull'asfalto si è riversato diverso liquido. Sul posto si sono portati due volanti della polizia stradale e un mezzo di Anas. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati Incidente sul ponte Manzoni lungo la Statale 36, code fino nel tunnel del BarroSchianto sul Ponte Manzoni e disagi al traffico con code fino nel tunnel del Barro. Statale 36, incidente sul Terzo Ponte: code e disagi fino in BrianzaIncidente allo svincolo di uscita del Bione e lunghe code sulla Statale 36 fino in Brianza. Contenuti utili per approfondire Ponte Manzoni Argomenti discussi: Statale 36, incidente con 7 persone coinvolte: soccorsi in azione e lunghe code. Lecco, inaugurato da Salvini il quarto ponte Manzoni: una corsia in più per chi entra in città costata 36,5 milioniLecco, 19 gennaio 2026 – Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha inaugurato questa mattina a Pescate il potenziamento del ponte Manzoni di Lecco. L'intervento ha riguardato l'aggiunta di una nuova ... ilgiorno.it A Lecco inaugurato il nuovo Ponte Manzoni, opera per la mobilità olimpicaLECCO (ITALPRESS) - E' operativo il nuovo Ponte Manzoni in Lombardia, lungo la statale 36: è stata aperta al traffico l'opera, realizzata da Anas in affiancamento al ponte esistente, destinata a ... notizie.tiscali.it