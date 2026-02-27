Giornata nazionale di sensibilizzazione su disturbi uditivi | screening gratuito in Aoup

Il 3 marzo si terrà una giornata dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi uditivi, con la possibilità di effettuare screening gratuiti presso l'Aoup. L'iniziativa mira a offrire ai cittadini un'opportunità di diagnosi precoce e di informazione sulle problematiche di natura auditiva. Le attività si svolgeranno in diverse sedi, con particolare attenzione alle fasce più a rischio.

Pisa, 26 febbraio 2026 – Il 3 marzo prossimo, in occasione della Giornata mondiale dell’udito promossa dall’Oms-Organizzazione mondiale della sanità, si svolgerà su tutto il territorio nazionale la quinta edizione della Giornata di sensibilizzazione sulle malattie dell’orecchio e i disturbi uditivi, dal titolo “Sordità: un problema nascosto”. A Pisa, come negli anni precedenti, anche stavolta nell’Unità operativa di Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria dell’Aoup, nel pomeriggio del 3 marzo (a partire dalle 14.30) verrà svolto uno screening gratuito per i disturbi dell’udito ai ragazzi da 6 a 13 anni. Le visite di screening verranno svolte su prenotazione, fino a esaurimento posti e sono prenotabili all’indirizzo: audiologiapisa@gmail. 🔗 Leggi su Lanazione.it

