Garlasco spuntano nuove foto di Sempio ed è giallo su quel suo amico che è con lui

A Garlasco, emergono nuove fotografie di Sempio, suscitando interesse sul suo accompagnatore. Bugalalla Crime, la pagina YouTube di Francesca Bugamelli, continua a indagare sul delitto di Chiara Poggi, con approfondimenti e materiali inediti. Questo aggiornamento contribuisce a mantenere alta l’attenzione sul caso, alimentando discussioni e riflessioni sulla vicenda avvenuta nel 2007.

Un nuovo elemento riaccende l’attenzione sul delitto di Garlasco grazie a Bugalalla Crime, la pagina YouTube curata da Francesca Bugamelli che da mesi torna sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa la mattina del 13 agosto 2007, pubblicando materiale fotografico e video inedito. Dopo le immagini che ritraevano un giovanissimo Andrea Sempio all’esterno della villetta di via Pascoli poche ore dopo il delitto, Sempio è amico del fratello della vittima, Marco Poggi, e dopo il video girato in una scuola intorno alle 21, finito nel marzo 2007 sul computer di Chiara e visualizzato il giorno successivo all’omicidio senza essere repertato, Bugamelli ha diffuso nuove fotografie datate 13 luglio 2010, quasi tre anni dopo la morte della giovane. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

