Giorgio Puppin è stato nominato nuovo presidente di Cia Veneto. Nel settore agricolo della provincia di Padova, si registrano costanti criticità, tra cui l’aumento dei prezzi del gasolio agricolo. Nell’ultimo mese, nella zona della Bassa, i costi sono cresciuti fino al 50% a causa della recente escalation nel conflitto nel Golfo.

E' stato eletto ieri 27 marzo all’hotel Crowne Plaza di Padova. Succede a Gianmichele Passarini, che dopo otto anni ha terminato il suo mandato. Occhi puntati sul caro spropositato del gasolio agricolo Agricoltura padovana, le criticità sempre dietro l'angolo. L’ultima criticità in ordine di tempo è l’impennata del costo del gasolio agricolo: nella Bassa sono state registrate impennate fino ad un +50% nell’ultimo mese a causa della nuova Guerra del Golfo. A febbraio si attestava a 0,75 euro al litro, oggi viene venduto a 1,20 euro al litro. «Stiamo attraversando una tempesta perfetta»:le prime parole del neo presidente di Cia Veneto, Giorgio Puppin, eletto ieri 27 marzo all’hotel Crowne Plaza di Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Giorgio Puppin è il nuovo presidente di Cia Veneto

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Con Giovanna Puppin Professoressa associata di lingua e cultura cinese, Dipartimento di lingue e culture moderne UNIGE - facebook.com facebook