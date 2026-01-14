Mirco Meluzzi è il nuovo presidente territoriale zona Rimini di Cia Romagna

Mirco Meluzzi è stato nominato presidente territoriale della zona Rimini di Cia Romagna. Il 2026 rappresenta un anno di particolare rilievo per Cia-Agricoltori Italiani, con il rinnovo delle cariche di rappresentanza a livello locale e nazionale. Questa fase di rinnovamento mira a rafforzare il ruolo degli agricoltori e a promuovere lo sviluppo sostenibile del settore agricolo nel territorio.

