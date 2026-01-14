Mirco Meluzzi è il nuovo presidente territoriale zona Rimini di Cia Romagna
Mirco Meluzzi è stato nominato presidente territoriale della zona Rimini di Cia Romagna. Il 2026 rappresenta un anno di particolare rilievo per Cia-Agricoltori Italiani, con il rinnovo delle cariche di rappresentanza a livello locale e nazionale. Questa fase di rinnovamento mira a rafforzare il ruolo degli agricoltori e a promuovere lo sviluppo sostenibile del settore agricolo nel territorio.
Il 2026 per Cia-Agricoltori Italiani è un anno importante, che vede il rinnovo degli organi di rappresentanza della Confederazione a tutti i livelli, dal locale al nazionale. Il tema scelto per questo appuntamento è “Dalle radici, il nostro futuro”, titolo del documento programmatico nazionale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
