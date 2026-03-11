Giocare la finale di Coppa è il mio sogno e il mio obiettivo

Durante la partita di calcio spagnolo, Antoine Griezmann ha dichiarato che giocare la finale di Coppa rappresenta il suo sogno e il suo obiettivo. La sua presenza in campo ha attirato l'attenzione degli spettatori e dei media, mentre la partita stessa ha visto protagonista anche altri giocatori e momenti chiave. La competizione si è svolta con intensità e passione, coinvolgendo diverse squadre e tifosi.

2026-03-11 00:25:00 Calcio spagnolo: Antoine Griezmann è stato uno dei protagonisti della partita. Il francese, in mezzo alle voci su una possibile uscita dalla MLS, ha fatto una grande partita che ha certificato con uno dei cinque gol segnati dalla sua squadra e regalando un passaggio dal fondo a Julián Alvarez in un altro. A conclusione della partita ha certificato che continuerà all’Atlético de Madrid. Analisi della partita. “Beh, abbiamo approfittato di un errore tecnico o di un errore in un campo molto scivoloso e ci siamo abituati. Bella partita, peccato per quei due gol. Dobbiamo migliorare quello che abbiamo fatto a Barcellona per non ripeterlo”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

