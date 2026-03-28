La scomparsa di Gino Agnese ha suscitato reazioni di cordoglio tra amici, intellettuali e politici. Ricordato come giornalista, scrittore e amico, è stato apprezzato per il suo contributo al giornalismo culturale e al mondo dell’arte. La notizia è stata accolta con grande commozione, affetto e stima per la sua figura e il suo operato.

La morte di Gino Agnese, giornalista, scrittore, amico, è stata salutata con grande commozione, affetto e stima per la qualità del suo contributo al giornalismo culturale e al mondo dell’arte. “Ha abitato il Novecento con intelligenza inquieta e disciplina dello sguardo. Attraversando il giornalismo e la critica d’arte come territori contigui, senza mai cedere alla semplificazione”. Sono le parole del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che alla famiglia e a quanti gli hanno voluto bene invia il “più sentito cordoglio”. Il presidente della Commissione cultura ed editoria della Camera Federico Mollicone ricorda l’amico “a cui mi lega una sincera amicizia di famiglia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gino Agnese, amici, intellettuali e politici: “Ci ha dato grandi insegnamenti. Signorilità, passione, anticonformismo”

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