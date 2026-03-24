Gino Paoli, celebre cantautore italiano, è deceduto a 91 anni nella sua casa di Genova dopo un ricovero di breve durata in una clinica privata. Figura riconosciuta nel panorama musicale nazionale, è ricordato come uno dei principali esponenti della scuola genovese, insieme ad artisti come De André e Luigi Tenco. La sua morte avviene a pochi mesi dalla scomparsa di Ornella Vanoni.

Uno dei volti simbolo del cantautorato italiano, in special modo della scuola genovese come De André e Luigi Tenco, si è spento a tre mesi di distanza dalla sempre amata Ornella Vanoni Gino Paoli è morto all'età di 91 anni nella sua casa genovese dopo un breve ricovero in una clinica privata. L'annuncio della scomparsa del grande cantautore italiano, avvenuta ieri notte, è stato diffuso dalla famiglia: "Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall'affetto dei suoi cari". Nella nota, la famiglia Paoli ha chiesto la massima riservatezza. Gino Paoli, uno degli ultimi grandi cantautori italiani La scomparsa di Gino Paoli segna la fine di un capitolo fondamentale della musica italiana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Morto Gino Paoli, ci lascia a 91 anni uno dei più grandi cantautori italiani

Articoli correlati

Addio a Gino Paoli, uno dei più grandi cantautori della musica italianaLa morte di Gino Paoli, annunciata oggi dalla famiglia, chiude una delle vicende artistiche più rilevanti della canzone italiana del secondo...

Leggi anche: Gino Paoli è morto, aveva 91 anni. Da "Il cielo in una stanza" a "Senza fine", i grandi successi

Ti lascio una canzone - Ornella Vanoni e Gino Paoli (Radio Italia 2004)

Contenuti utili per approfondire Morto Gino Paoli

Temi più discussi: È morto Gino Paoli: il cantante aveva 91 anni; È morto Gino Paoli: aveva 91 anni; È morto Gino Paoli, l’autore del ‘Cielo in una stanza’ aveva 91 anni; È morto Gino Paoli, il padre della musica leggera italiana.

È morto Gino Paoli. Il grande cantautore aveva 91 anni: Ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cariSi è spento a 91 anni uno dei più grandi della musica italiana. Autore di canzoni indimenticabili che hanno fatto la storia della musica italiana. ilfattoquotidiano.it

Gino Paoli morto a 91 anni, lo stile di vita: «Sigarette e whiskey, zero sport, a tavola senza regole e 12 ore di sonno»Lutto nel mondo della musica italiana: è morto a 91 anni Gino Paoli, uno dei più grandi protagonisti della canzone d’autore del Novecento. L’artista si è ... leggo.it

È morto Gino Paoli, il cantautore aveva 91 anni - facebook.com facebook

Gino Paoli è morto a 91 anni il 24 marzo. Nella sua ultima intervista ci parlava della morte: «Non ne ho paura». E di una vita senza rimpianti x.com