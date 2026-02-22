Ginnastica artistica Federici e Puato sul podio in Coppa del Mondo Caduta di Abbadini

Federici e Puato salgono sul podio nella prima tappa di Cottbus, in Germania, grazie alle loro esecuzioni eccellenti. La gara si è conclusa con grande attenzione, dopo che Abbadini è caduto durante una delle prove decisive. La competizione ha visto i migliori ginnasti affrontarsi sul parquet, con intense sfide tra atleti provenienti da diverse nazioni. Le finali di specialità hanno regalato emozioni e sorprese, lasciando il pubblico in attesa delle prossime tappe.

La prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica si è conclusa con la disputa delle ultime cinque finali di specialità a Cottbus (Germania). Dopo le due belle vittorie conquistate ieri da Elisa Iorio (parallele asimmetriche) e Gabriele Targhetta (cavallo con maniglie), l'Italia ha raccolto altri due piazzamenti sul podio in terra tedesca, chiudendo in maniera brillante l'evento che ha aperto la stagione della Polvere di Magnesio. Terzo posto al volteggio per Ares Federici con la media di 14.133, mentre Tommaso Brugnami ha concluso in sesta posizione alla tavola (13.700) dove si è imposto l'ucraino Nazar Chepurnyi (14.