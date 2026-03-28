Ginnastica | Italia 12ª a Sofia Russia torna in scena

Le ginnaste italiane hanno iniziato la prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica a Sofia con un risultato complessivo di 12ª posizione. La competizione si è svolta nella capitale bulgara, dove si sono confrontate diverse nazionali. La Russia è tornata in gara dopo un'assenza precedente.

Le Farfalle italiane hanno affrontato un avvio complicato alla prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, disputata a Sofia, capitale della Bulgaria. Nella prova con le cinque palle, l’equipaggio si è classificato al dodicesimo posto con 23.050 punti, segnando una distanza significativa dai leader bulgari che hanno totalizzato 27.950. L’esercizio ha registrato errori che hanno penalizzato il punteggio finale, composto da 10.100 per la difficoltà, 5.600 per l’esecuzione e 7.350 per l’artisticità. Questo risultato colloca la squadra italiana in una posizione di recupero immediato, mentre la competizione prosegue verso gli obiettivi olimpici di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ginnastica: Italia 12ª a Sofia, Russia torna in scena Articoli correlati Ginnastica Fabriano, per Sofia Raffaeli e compagne uno stage di due settimane in RussiaFABRIANO – Per due settimane, Sofia Raffaeli, Anna Piergentili e Veronica Zappaterreni della Ginnastica Fabriano svolgeranno un periodo di... Farfalle in difficoltà in Coppa del Mondo: Italia fuori dalla top-10 nella ginnastica ritmica. Tornano Russia e BielorussiaAvvio decisamente complicato per l’Italia nella prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, che si disputa durante questo fine settimana... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ginnastica Italia 12 a Sofia Russia... Temi più discussi: Serie A, la classifica della stagione 2025-2026; Mondiali, l'Italia si gioca l'accesso alla finale dei play-off contro l'Irlanda del Nord: tutti i pronostici e le migliori quote; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; L'allenatore italiano Gattuso affronta questa sera la partita più importante della sua carriera contro l'Irlanda del Nord. Ginnastica: Europei artistica; Italia femminile oro a squadrePer la quarta volta nella propria storia l'Italia femminile di ginnastica artistica si aggiudica la medaglia d'oro nel concorso generale degli Europei. Dopo i trionfi di Volos 2006, Monaco di Baviera ... ansa.it Ginnastica artistica, le convocate dell’Italia per il Trofeo di Jesolo: Esposito individualista, azzurre con due squadreLa grande stagione della ginnastica artistica entrerà nel vivo nel weekend del 28-29 marzo, quando andrà in scena il Trofeo di Jesolo: la ribattezzata ... oasport.it Federazione Ginnastica d'Italia. Ludovico Einaudi · Einaudi: Nuvole Bianche. Great jobbb #fgi #jesolotrophy #ginnasticaartistica #artisticgymnastics - facebook.com facebook BRINDISI SI FA IN DUE PER LA GINNASTICA: SABATO E DOMENICA LE FASI REGIONALI DI RITMICA E ARTISTICA CSI - x.com