Ginnastica Fabriano per Sofia Raffaeli e compagne uno stage di due settimane in Russia

Ginnastica Fabriano annuncia uno stage di due settimane in Russia per le atlete Sofia Raffaeli, Anna Piergentili e Veronica Zappaterreni. Le ginnaste parteciperanno a un programma di allenamento presso il Centro Tecnico di Novogorsk, un'importante struttura dedicata alla preparazione tecnica e atletica. L’esperienza rappresenta un’opportunità di crescita e confronto internazionale per le atlete del club.

FABRIANO – Per due settimane, Sofia Raffaeli, Anna Piergentili e Veronica Zappaterreni della Ginnastica Fabriano svolgeranno un periodo di allenamento in Russia presso il Centro Tecnico di Novogorsk. L’esperienza, fortemente voluta dalla loro tecnica Amina Zaripova, si inserisce all’interno di un percorso di crescita tecnica e artistica condiviso con la Federazione Ginnastica d’Italia, con l’obiettivo di favorire un confronto di alto livello e di consentire alle ginnaste di entrare in contatto con differenti metodologie di lavoro e figure professionali specialistiche operanti all’interno del centro tecnico russo.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli ha una nuova allenatrice: arriva una guru dall’Uzbekistan a FabrianoSofia Raffaeli ha una nuova allenatrice: Amina Zaripova, proveniente dall’Uzbekistan, si è presentata ad Ancona in occasione del Campionato Nazionale d’Insieme Gold di ginnastica ritmica.

Sofia Raffaeli, la campionessa olimpica di ginnastica ritmica riceve il Picchio d'Oro: "Un'onore"Sofia Raffaeli, campionessa olimpica di ginnastica ritmica, è stata insignita del Picchio d’Oro 2025 durante la 21ª Giornata delle Marche.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Roma: weekend di allenamenti per le Allieve; Per le ginnaste Sofia Raffaeli, Anna Piergentili e Veronica Zappaterreni allenamento in Russia.

Ginnastica ritmica, Raffaeli e compagne in ritiro a NovogorskSofia Raffaeli, Anna Piergentili e Veronica Zappaterreni saranno impegnate per due settimane in un periodo di allenamento a Novogorsk, in Russia. A comunicarlo è la Società Ginnastica Fabriano, che an ... veratv.it

Per le ginnaste Sofia Raffaeli, Anna Piergentili e Veronica Zappaterreni allenamento in Russia. A Novogorsk un pizzico di fermanitàGINNASTICA - Un pò di fermanità approderà in Russia con la ginnasta Anna Piergentili. La mamma, Elisabetta Marini, è infatti di Amandola mentre il papà Luca è di Sarnano ... cronachefermane.it

La Società Ginnastica Fabriano comunica che, per un periodo di due settimane, le atlete Sofia Raffaeli, Anna Piergentili e Veronica Zappaterreni svolgeranno un periodo di allenamento in Russia presso il Centro Tecnico di Novogorsk. - facebook.com facebook