Coppa del Mondo Ginnastica Artistica 2026 | doppio podio italiano nella prima giornata di finali a Cottbus

La Nazionale italiana conquista un doppio podio alla prima giornata di finali di Cottbus, grazie alle alte prestazioni degli atleti italiani. La vittoria si deve alla preparazione intensa e alla determinazione degli ginnasti, che hanno affrontato le sfide con grande concentrazione. Nei confronti degli avversari, gli italiani mostrano sicurezza e talento. La competizione continua con altre prove in programma, mentre gli occhi sono puntati sui prossimi risultati della squadra.

La stagione internazionale di ginnastica artistica 2026 è partita col botto per la Nazionale italiana alla prima tappa di Coppa del Mondo a Cottbus, in Germania. Nella prima delle due giornate di finali specialità, i ginnasti azzurri hanno raccolto risultati prestigiosi, mettendo in luce una combinazione di esperienza e giovinve3zza nel programma tecnico mondiale. In un clima di grande competizione, le performance dei talenti nostrani hanno dimostrato solidità, precisione ed equilibrio, conquistando medaglie e piazzamenti di alto valore per l’Italia nel Road to Los Angeles 2028. Uno dei protagonisti indiscussi della prima giornata è stato Gabriele Targhetta, che ha conquistato la medaglia d’oro nella finale al cavallo con maniglie. 🔗 Leggi su Sportface.it

