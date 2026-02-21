Coppa del Mondo Ginnastica Artistica 2026 | doppio podio italiano nella prima giornata di finali a Cottbus

La stagione internazionale di ginnastica artistica 2026 è partita col botto per la Nazionale italiana alla prima tappa di Coppa del Mondo a Cottbus, in Germania. Nella prima delle due giornate di finali specialità, i ginnasti azzurri hanno raccolto risultati prestigiosi, mettendo in luce una combinazione di esperienza e giovinve3zza nel programma tecnico mondiale. In un clima di grande competizione, le performance dei talenti nostrani hanno dimostrato solidità, precisione ed equilibrio, conquistando medaglie e piazzamenti di alto valore per l'Italia nel Road to Los Angeles 2028. Uno dei protagonisti indiscussi della prima giornata è stato Gabriele Targhetta, che ha conquistato la medaglia d'oro nella finale al cavallo con maniglie.