Allegri svela il mistero Giménez alla vigilia di Como-Milan | Ecco quando può tornare

14 gen 2026

Allegri ha fornito aggiornamenti su Santiago Giménez in vista della prossima partita contro il Como. Il tecnico del Milan ha spiegato quando il giocatore, attualmente in recupero dopo un intervento alla caviglia, potrebbe tornare in campo. La conferenza stampa di oggi a Milanello ha chiarito i tempi previsti per il suo rientro, offrendo indicazioni sulla sua condizione e sui possibili sviluppi.

Quando tornerà in campo Santiago Giménez, attualmente in convalescenza dopo l'operazione alla caviglia? Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, ne ha parlato in conferenza stampa a Milanello, poco fa, alla vigilia di Como-Milan del 'Sinigaglia'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

