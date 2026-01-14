Allegri svela il mistero Giménez alla vigilia di Como-Milan | Ecco quando può tornare
Allegri ha fornito aggiornamenti su Santiago Giménez in vista della prossima partita contro il Como. Il tecnico del Milan ha spiegato quando il giocatore, attualmente in recupero dopo un intervento alla caviglia, potrebbe tornare in campo. La conferenza stampa di oggi a Milanello ha chiarito i tempi previsti per il suo rientro, offrendo indicazioni sulla sua condizione e sui possibili sviluppi.
Quando tornerà in campo Santiago Giménez, attualmente in convalescenza dopo l'operazione alla caviglia? Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, ne ha parlato in conferenza stampa a Milanello, poco fa, alla vigilia di Como-Milan del 'Sinigaglia'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan Como a Perth? Allegri mette fretta alla FIFA: ecco quando arriva la decisione definitiva
Leggi anche: Infortunio Leao, nessuna lesione: il Milan respira. Ecco quando può tornare in campo
Allegri svela: "Espulsione nel finale? Ecco cosa ho detto all'arbitro" - Allegri svela: "Ecco cosa ho detto all'arbitro" "Bisogna continuare a lavorare e tenere questa umiltà. corrieredellosport.it
Allegri ritrova Cuadrado dopo Milan-Pisa, gli svela la sua profezia sul rigore: “Lo sapevo” - Per un soffio il Milan ha evitato la sconfitta contro il Pisa, salvandosi soltanto nel pieno del recupero con il gol di Athekame. fanpage.it
Nelle settimane con doppi impegni il #Milan ha perso una partita e ne ha pareggiate 4. E il minutaggio dei titolarissimi di #Allegri svela una verità. facebook
Poi svela le prime impressioni su #Allegri x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.