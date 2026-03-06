The Voice Generations 2026 i giudici cast | la giuria e i coach del talent show di Rai 1

Su Rai 1 si svolge il nuovo talent show “The Voice Generations 2026”, che vede coinvolti giudici, coach e concorrenti. La giuria e i coach sono stati annunciati e si preparano a valutare le performance dei partecipanti che si sfidano sul palco. Lo spettacolo coinvolge diverse generazioni di talenti, con un cast costituito da personaggi noti e emergenti del panorama musicale.

Qual è il cast di The Voice Generations 2026? Si tratta di un nuovo format – giunto alla seconda edizione – in onda su Rai 1 per quattro puntate, dal 6 marzo 2026, in prima serata con la conduzione di Antonella Clerici. A cimentarsi con successi italiani e internazionali saranno gruppi di persone di diverse generazioni, unite da legami familiari, di amicizia o di lavoro, ma soprattutto dalla comune passione per la musica. Dopo il grande successo di The Voice Kids e The Voice Senior, Rai 1 propone dunque un nuovo spin-off, condotto sempre da Antonella Clerici. Non cambia neppure la giuria, collaudatissima: i coach sono Loredana Bertè, Clementino e Rocco Hunt, Nek e Arisa. 🔗 Leggi su Tpi.it

