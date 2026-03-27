Venerdì 27 marzo in prima serata su Rai1 andrà in onda la finale di The Voice Generations, condotta da Antonella Clerici. L’evento rappresenta la conclusione dell’edizione 2026, attirando l’attenzione del pubblico e dei partecipanti. La trasmissione si svolge in diretta e vede concorrenti provenienti da diverse generazioni sfidarsi per la vittoria finale.

È arrivato il momento più atteso: la finale di The Voice Generations va in onda venerdì 27 marzo in prima serata su Rai1, con la conduzione di Antonella Clerici. Dopo settimane di sfide e performance emozionanti, il talent è pronto a incoronare il gruppo vincitore di questa seconda edizione. Ultima sfida tra i gruppi: come funziona la finale. La gara tra famiglie, amici, colleghi e artisti di generazioni diverse entra nella sua fase decisiva. La finale si apre con una prima manche di esibizioni, in cui i coach avranno un ruolo fondamentale. Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt potranno infatti riascoltare i dodici gruppi rimasti in gara, tre per ogni team. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - The Voice Generations, la finale: chi vincerà l’edizione 2026

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