Sanremo Carlo Conti sostituito da Stefano De Martino nel 2027? Spero ci sia qualcun altro più giovane

Nel 2027, si ipotizza una possibile sostituzione di Carlo Conti alla guida del Festival di Sanremo con Stefano De Martino. Conti, in un’intervista, ha espresso il desiderio che il ruolo venga affidato a una figura più giovane, delineando così un possibile profilo per il suo successore. La discussione sulla scelta del conduttore riflette l’evoluzione del festival e le nuove esigenze del pubblico.

Carlo Conti sta lavorando assiduamente per ultimare i preparativi del Festival di Sanremo 2026, che si svolgerà da martedì 24 a sabato 28 febbraio. Il prossimo anno dovrebbe passare il testimone a un collega e i riflettori sono tutti puntati su Stefano De Martino, il “golden boy” della tv italiana. Nulla è ancora stato deciso, ma le ultime dichiarazioni del conduttore toscano spingono ulteriormente a pensare che sarà proprio il timoniere di Affari Tuoi a subentrare nel 2027 alla guida della popolare kermesse canora ligure. Sanremo, Stefano De Martino dopo Carlo Conti? Le parole del conduttore toscano Polemiche sui big, la risposta di Carlo Conti Conti: "Calo degli ascolti tv? Sarà fisiologico" Sanremo, Stefano De Martino dopo Carlo Conti? Le parole del conduttore toscano “Intanto facciamo questo, ma spero che il prossimo anno ci sia qualcun altro, anche più giovane, aitante e belloccio”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Sanremo 2026, Carlo Conti chiarisce: “Dal 2027 spero in un volto nuovo (più giovane e belloccio)”Carlo Conti ha annunciato che il Festival di Sanremo 2026 sarà l’ultimo a condurlo, aprendo così a un futuro volto nuovo.

