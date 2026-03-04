Weekend dell’arte alla scuola di danza di Cesenatico una festa della donna con Rocco Suma

L’8 marzo, alla scuola di danza di Cesenatico, si svolge un evento dedicato alla festa della donna e alla danza contemporanea. La giornata è organizzata dalla Dance Dream e vede la presenza del performer e coreografo italiano Rocco Suma, noto per il suo approccio che combina ascolto, precisione e autenticità nel movimento. L’appuntamento si svolge nell’ambito del weekend dell’arte.

L'8 marzo la scuola di danza di Cesenatico dedica un'intera giornata alla danza contemporanea ospitando il celebre performer e coreografo italiano Lo stage è pensato per chi vuole fermarsi, sentire e rimettere a fuoco il proprio movimento: non solo passi, ma attenzione, musicalità interna, qualità dinamica e intenzione. Un appuntamento ideale anche per chi arriva da altri stili e cerca strumenti trasferibili (fluidità, peso, timing) e per chi desidera confrontarsi con un docente abituato a lavorare con gruppi diversi e contesti professionali. Domenica 8 marzo è la data da segnare: una giornata di studio per tornare in sala con curiosità, coraggio e voglia di ricerca.