Il cantautore ha comunicato tramite il suo profilo Instagram l’annullamento di tre concerti programmati per maggio, tra cui quelli a Milano e Roma. Ha spiegato di avere problemi di salute che, seppur non gravi, richiedono la sua presenza e attenzione costante. La decisione si è resa necessaria per motivi medici, e l’artista ha indicato che si prenderà il tempo per riprendersi.

«Ero davvero felice di tornare sul palco e di rivedere tutti voi, la mia gente. Mi avete fatto sentire tutto il vostro affetto dal giorno in cui abbiamo annunciato i concerti, che avevano registrato quasi il tutto esaurito a due mesi dall’inizio del tour e che rappresentavano solo l’inizio di un nuovo viaggio da fare insieme», ha esordito Grignani, che avrebbe dovuto esibirsi il 23 maggio al Lanciano Forum di Castelraimondo (Macerata), il 25 all’Alcatraz di Milano e il 27 all’Atlantico di Roma. «Poi, l’entusiasmo del pubblico che ho reincontrato per le strade di Sanremo e il tornare a cantare al Festival, ha fatto accrescere ancor di più la voglia di suonare dal vivo», ha aggiunto l’artista, riferendosi alla serata dei duetti in cui ha portato sul palco dell’Ariston la sua Falco a metà insieme al rapper Luchè. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gianluca Grignani: «Problemi di salute, devo fermarmi». Annullati i concerti

Articoli correlati

Gianluca Grignani annulla i concerti: “Ho problemi di salute, devo fermarmi”Milano, 28 marzo 2026 – Dopo il forfait, a metà concerto, di Rosalía al Forum mercoledì sera, un altro artista decide di fermarsi per motivi di...

Leggi anche: Gianluca Grignani annulla i concerti di Milano e Roma, "devo fermarmi": come farsi rimborsare il biglietto

Gianluca Grignani annulla il tour: ‘Devo fermarmi

Tutto quello che riguarda Gianluca Grignani

Temi più discussi: Gianluca Grignani ha annullato il tour per problemi di salute; Musica: Gianluca Grignani annulla il tour per problemi di salute; Gianluca Grignani costretto a cancellare tre concerti: Problemi fisici; Gianluca Grignani si ferma, le parole che gelano i fan: Devo mettere in pausa la musica, il motivo dello stop ai concerti.

Gianluca Grignani annulla il tour per problemi di salute dopo Sanremo 2026: Avrei voluto tornare liveGianluca Grignani annulla il tour di maggio 2026 per problemi di salute. Il cantautore aveva annunciato il ritorno live dopo Sanremo, ma è costretto allo stop. notizie.it

Gianluca Grignani ha annullato il tour per problemi di saluteCancellate le date di Macerata, Milano e Roma. «Negli ultimi giorni sono sorti dei problemi fisici non gravi, ma sufficientemente importanti da richiedere la mia attenzione in maniera costante. Torner ... rollingstone.it

Dopo il caso di Rosalía, anche Gianluca Grignani cancella il live di Milano. Il concerto del 25 maggio all’Alcatraz non si terrà: previsti rimborsi per i biglietti x.com

Gianluca Grignani annulla i concerti: «Problemi fisici che richiedono attenzione costante, devo fermarmi» - facebook.com facebook