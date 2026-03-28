Un cantante annuncia l’annullamento di alcuni concerti a causa di problemi di salute. La decisione arriva dopo il forfait di un’altra artista, che si è fermata a metà di un suo spettacolo. Entrambe le situazioni si sono verificate nelle ultime ore, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli medici, ma la scelta di interrompere le performance è stata confermata dagli organizzatori.

Milano, 28 marzo 2026 – Dopo il forfait, a metà concerto, di Rosalía al Forum mercoledì sera, un altro artista decide di fermarsi per motivi di salute. È Gianluca Grignani, che ha annullato il tour previsto in tre date a fine maggio: Macerata, Milano e Roma. È stato lo stesso cantautore ad annunciarlo su Instagram, parlando di "problemi fisici non gravi" e spiegando che i biglietti verranno rimborsati. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Grignani (@gianlucagrignaniofficial) "Ero davvero felice di tornare sul palco e di rivedere tutti voi, la mia gente. Mi avete fatto sentire tutto il vostro affetto dal giorno in cui abbiamo annunciato i concerti, che avevano registrato quasi il tutto esaurito a due mesi dall'inizio del tour e che rappresentavano solo l'inizio di un nuovo viaggio da fare insieme" ha spiegato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gianluca Grignani annulla i concerti: “Ho problemi di salute, devo fermarmi”

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