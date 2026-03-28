Gianluca Grignani ha annunciato l’annullamento di tutti i concerti previsti per maggio a causa di problemi fisici. Tra le date cancellate c’è anche quella del 25 maggio all’Alcatraz di Milano, che aveva registrato il tutto esaurito. I fan che avevano acquistato i biglietti potranno chiedere il rimborso. La decisione riguarda tutte le esibizioni programmate nel mese.

Brutte notizie per i fan di Gianluca Grignani. Il cantautore ha annunciato la cancellazione di tutti i concerti previsti per maggio, compresa la data del 25 all’Alcatraz di Milano, che aveva registrato il quasi tutto esaurito. La decisione, che è stata presa per motivi di salute, arriva a poche settimane dal ritorno sul palco dell’Ariston, dove Grignani era apparso per la serata dei duetti, insieme a Luche. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Grignani (@gianlucagrignaniofficial) L’artista ha comunicato la notizia attraverso un messaggio sui social, spiegando le ragioni dello stop forzato. “Ero davvero felice di tornare sul palco e di rivedere tutti voi, la mia gente. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Gianluca Grignani ferma i concerti: “Problemi fisici importanti”. Rimborsi per le date

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