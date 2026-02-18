Marcio Amoroso ricorda il suo rigore decisivo che portò il Milan in Champions League, un momento che ha segnato la sua carriera. L’attaccante brasiliano rivela di aver ricevuto indicazioni chiare da Adriano Galliani, che gli aveva affidato la responsabilità di quel tiro. Amoroso spiega come quella serata abbia rappresentato un punto di svolta, grazie anche al supporto dei compagni e all’atmosfera tesa allo stadio. La sua testimonianza svela i dettagli di un episodio che rimarrà nella memoria dei tifosi rossoneri.

Marcio Amoroso è un ex attaccante che ha vestito la maglia del Milan nella seconda metà della stagione 20052006. Dopo la buona annata con il San Paolo, il brasiliano è diventato un giocatore rossonero all'età di 32 anni. Nella sua carriera ha giocato in Brasile (Flamengo e San Paolo), Germania (Borussia Dortmund), Spagna (Malaga) e Italia (Milan, Udinese, Parma). 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola presenta in esclusiva un'intervista all'attaccante brasiliano. Amoroso ha ricordato il suo periodo al Milan con gioia e nostalgia. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Amoroso: “Segnai il rigore che mandò la squadra in Champions. Galliani con me era stato chiaro”

