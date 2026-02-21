Gianluca Galliani | Il segreto del Milan di Berlusconi è stata la coesione Ecco il momento più bello…

Gianluca Galliani spiega che il successo storico del Milan di Berlusconi deriva dalla forte coesione tra i giocatori e la dirigenza. Durante l'intervista, ha ricordato un momento speciale, quando la squadra ha conquistato un titolo importante. Galliani ha sottolineato come l’unità e la fiducia reciproca abbiano fatto la differenza in quegli anni. La discussione si è concentrata anche sugli aspetti più memorabili di quella stagione.

Nella giornata di ieri, 40° anniversario del passaggio del Milan nelle mani di Silvio Berlusconi, ha parlato ai microfoni di 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio', Gianluca Galliani, figlio dell'ex amministratore delegato rossonero Adriano. Tra i temi non poteva mancare un pensiero sull'epoca d'oro del Milan di Silvio Berlusconi, ma anche un commento alla squadra rossonera attuale. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni, Sul Milan dell'epoca Berlusconi: "Ho avuto la fortuna di viverlo proprio da dentro. Quando decisero di comprare il Milan, si era tutti in vacanza insieme.