Una flottiglia di quattro italiani si trova in mare a bordo di barche che affrontano lampi e fulmini, mentre si attende ancora l’arrivo della prima nave della missione umanitaria ‘Nuestra America’. La partenza è avvenuta dalle coste del Messico con l’obiettivo di raggiungere Cuba e sfidare l’embargo statunitense, che ha imposto un blocco energetico sull’isola.

Slitta ancora l’arrivo della prima nave della ‘Nuestra America flotilla ‘, la missione umanitaria partita dalle coste del Messico per raggiungere Cuba con l’intento di forzare l’embargo statunitense dopo l’applicazione da parte degli Stati Uniti di un blocco energetico all’isola. Una missione dal sapore fantozziano: qualcuno è arrivato in aereo, prima classe, altri in barca a vela, altri a motore, e con grandi pericoli corsi per motivi legati alle condizioni meteorologiche e del mare. La nave principale, quella a motore, ha dovuto ritardare la partenza da Progreso. Il nuovo arrivo è previsto domenica 22 in serata, ora locale. Più incertezza riguardo i tempi delle altre due imbarcazioni a vela, costrette a non allontanarsi ancora dalle coste messicane per via del meteo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Flotilla per Cuba in versione Fantozzi: barche in balìa di lampi e fulmini. Chi sono i 4 italiani a bordo

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