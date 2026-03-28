giallo a rovigo trovati i corpi di una donna asiatica e di un bambino di un anno in un lago artificiale

Oggi nelle campagne della zona industriale di Castelguglielmo, in provincia di Rovigo, sono stati trovati i corpi di una donna asiatica e di un bambino di un anno in un lago artificiale. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, e sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per le verifiche del caso. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulla vicenda.

Macabro ritrovamento oggi nelle campagne della zona industriale di Castelgugliemo in provincia di Rovigo. I corpi di una donna e di un bimbo di circa un anno sono stati trovati in un laghetto artificiale. Il recupero dei corpi da parte dei vigili del fuoco di Rovigo si è concluso e sono in corso verifiche su eventuali altre persone coinvolte. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e del comando provinciale. A segnalare ai militari dell’arma i due corpi nel primissimo pomeriggio di oggi è stato un passante. Sul posto si è recato il pubblico ministero di turno con il medico legale che sta conducendo un primo esame esterno dei corpi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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