Foto di Meloni a testa in giù vicino a una ghigliottina Protesta FdI

Durante un corteo nella capitale, sono state mostrate tre fotografie di figure politiche in posa capovolta, con accanto una ghigliottina di cartapesta. Le immagini raffigurano la presidente del Consiglio, il presidente del Senato e il ministro della Giustizia. I giovani presenti hanno esposto le foto e l’oggetto simbolico come forma di protesta. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito all’evento.

AGI - Tre foto raffiguranti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro della Giustizia Carlo Nordio sono state mostrate capovolte, con accanto una ghigliottina di cartapesta da tre giovani presenti al corteo nella Capitale. La scena è avvenuta nei pressi della basilica di Santa Maria Maggiore. Poco distante, al centro del corteo, altri partecipanti hanno esibito anche carte da poker con la figura di un re incappucciato accompagnata dalla scritta 'Trump boia'. La condanna di FdI: gesto gravissimo. "Le immagini arrivate dal corteo di Roma, con fotografie del presidente del Consiglio, del presidente del Senato e del ministro della Giustizia esposte a testa in giù accanto a una ghigliottina sono di una gravità assoluta e non possono essere derubricate a semplice gesto di protesta. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Foto di Meloni a testa in giù vicino a una ghigliottina. Protesta FdI Articoli correlati Video choc: “la testa” di Giorgia Meloni decapitata da una finta ghigliottinaUn video choc, breve, di appena 5 secondi ma che bastano per mostrare una scena dal significato agghiacciante. A Roma il corteo 'No Kings' contro Trump. Foto di Meloni a testa in giù. Bandiere ProPalAGI - Nel pieno della guerra all'Iran riparte la mobilitazione dei 'No Kings' contro Donald Trump. Contenuti e approfondimenti su Foto di Meloni a testa in giù vicino a... Temi più discussi: Delmastro in foto con l’amico di Senese. Il silenzio di Meloni; Il Presidente Meloni a Bruxelles; Meloni si scopre fragile: paga una campagna costellata di errori. E l’impopolarità di Trump; Delmastro, Meloni: È stato leggero, cittadini valuteranno se c’è stata manina. A Roma il corteo 'No Kings' contro Trump. Foto di Meloni a testa in giù. Bandiere ProPalAGI - Nel pieno della guerra all'Iran riparte la mobilitazione dei 'No Kings' contro Donald Trump. Negli Usa sono 3.100 manifestazioni negli Stati Uniti a cui se ne aggiungeranno altre in tutto il mon ... msn.com Scontro sul referendum: al corteo bruciate le foto di Meloni e NordioAd una settimana dal voto cresce la tensione tra gli schieramenti contrapposti. Scende in campo l'odio rosso, denuncia Fratelli d'Italia ... today.it Intese con Meloni, foto, ma l'autonomia (che non c'è) dal 2025 al 2026 è peggiorata. Il caso Veneto. Di Carmelo Caruso - facebook.com facebook Foto di gruppo a #Bruxelles: #Meloni tra #Merz e #KajaKallas x.com