GFVip 8 | Ibiza Altea già fuori dal reality? A rischio squalifica per presunta bestemmia

Durante la notte, Ibiza Altea avrebbe pronunciato un'imprecazione mentre camminava al buio nella casa; l'eventuale bestemmia, se confermata, farebbe scattare la squalifica automatica. IL Grande Fratello Vip, torna anche in questa ottava edizione a far parlare di sé sui social, scatenando numerose polemiche. Nelle ultime ore, due concorrenti sono finiti sotto i riflettori per episodi che potrebbero costare loro la squalifica. In particolare, la modella Ibiza Altea è al centro dell'attenzione per una presunta bestemmia pronunciata durante la notte, mentre si muoveva al buio all'interno della casa. L'episodio notturno di Ibiza Altea Secondo i video condivisi dal pubblico, Ibiza avrebbe esclamato una bestemmia mentre camminava alla cieca nella casa, urtando un ostacolo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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