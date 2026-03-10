Chi è Blu Barbara Prezia | età origini lavoro fidanzato Instagram

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026 c’è Blu Barbara Prezia, una giovane donna che ha appena iniziato a farsi conoscere nel mondo dello spettacolo italiano. Ha circa 25 anni, origini italiane e lavora come influencer e modella. Attualmente è fidanzata e attiva sui social, in particolare su Instagram, dove condivide momenti della sua vita e della sua carriera.

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026 c’è Blu Barbara Prezia. Stiamo parlando di una delle gieffine che da poco ha iniziato una carriera nel mondo dello spettacolo italiano. Infatti, qualcuno potrebbe ancora non conoscerla. Eppure Barbara vanta già un’esperienza importante in televisione, ovvero quella a Pechino Express, qualche anno fa. Ora ha sicuramente modo di farsi conoscere bene al pubblico di Canale 5, tramite la sua partecipazione all’edizione del reality show che segna il ritorno al timone di Ilary Blasi. Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su di lei. Blu Barbara Prezia del GF Vip: quanti anni ha, da dove viene, lavoro. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

