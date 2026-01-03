Genshin Impact 6.3 | Tutti i dettagli sul nuovo aggiornamento

Il nuovo aggiornamento di Genshin Impact, versione Luna IV chiamata “Song of the Welkin Moon: Postlude – A Traveler on a Winter’s Night”, uscirà il 14 gennaio. Questo aggiornamento introduce contenuti e miglioramenti al gioco, offrendo nuove opportunità ai giocatori. Di seguito, si trovano tutti i dettagli relativi alle novità e alle caratteristiche principali della versione 6.3, per prepararsi al meglio all’uscita.

La Versione Luna IV di Genshin Impact, intitolata “Song of the Welkin Moon: Postlude – A Traveler on a Winter’s Night”, sarà disponibile dal 14 gennaio, come annunciato dal team di sviluppo di miHoYo. L’aggiornamento rappresenta un punto di svolta per la narrazione principale, introducendo nuovi personaggi giocabili, reazioni elementali inedite, l’espansione di Nod-Krai e il ritorno di uno degli eventi più amati dai giocatori. Nuovi personaggi giocabili e ritorno del Lantern Rite. L’update segna il debutto di Columbina, la Moon Maiden, e di Zibai, l’Adeptus del Cavallo Bianco di Liyue, entrambi giocabili. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

