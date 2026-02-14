Genshin Impact 6.4 Luna V | Primogemme Gratis Banner Codici e Tutte le Novità

HoYoverse ha rilasciato la versione 6.4 Luna V di Genshin Impact, intitolata “Canzone lunare del firmamento: Variazione – Il ritorno di colui che catturò il vento”, che è disponibile dal 25 febbraio e porta con sé nuove opportunità per i giocatori di ottenere Primogemme gratis, oltre a nuovi banner e codici promozionali.

HoYoverse ha annunciato l'arrivo della versione 6.4 Luna V di Genshin Impact, intitolata "Canzone lunare del firmamento: Variazione – Il ritorno di colui che catturò il vento", disponibile dal 25 febbraio. L'aggiornamento segna un ritorno simbolico a Mondstadt, riportando i giocatori tra i Cavalieri di Favonius e nei luoghi dove tutto ebbe inizio. Tra banner attesissimi, eventi celebrativi e codici con Primogemme gratis, la patch si presenta come una delle più nostalgiche e ricche degli ultimi mesi. Varka 5? Anemo: nuovo DPS con doppio danno elementale. Il protagonista assoluto della 6.4 è Varka, finalmente giocabile come personaggio 5? Anemo armato di claymore.