Spruzzano spray urticante in faccia tre uomini poi li picchiano per rapinarli | arrestati 4 giovanissimi

Quattro giovani sono stati arrestati dopo aver sprayato urticante in faccia a tre uomini e averli aggrediti per rapina. Due vittime sono state trasportate in ospedale, mentre una è rimasta illesa. L’operazione delle forze dell’ordine ha svelato un episodio di violenza e criminalità giovanile, evidenziando l’importanza della prevenzione e della repressione di tali comportamenti.

Quattro ragazzi giovanissimi arrestati. Due delle loro vittime trasportate in ospedale e un terzo rimasto illeso. È finita così una violenta rapina avvenuta tra domenica e lunedì in viale Gran Sasso a Milano, attorno alla mezzanotte e mezza. A mettere le mani sui quattro, tutti accusati di rapina. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Spruzzano spray urticante in faccia tre uomini, poi li picchiano per rapinarli: arrestati 4 giovanissimi Leggi anche: "Avete una sigaretta?", poi scatta l'aggressione con spray urticante ai Murazzi: tre arrestati per rapina Leggi anche: Torino, rapina con spray urticante: arrestati tre egiziani Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Spruzzano spray urticante in faccia a due ragazzi e scappano. Spruzzano spray urticante in faccia tre uomini, poi li picchiano per rapinarli: arrestati 4 giovanissimi - A mettere le mani sui quattro, tutti accusati di rapina aggravata in concorso, sono stati gli agenti della polizia di Stato, una volante del Commissariato Villa San Giovanni. milanotoday.it Spruzzano spray urticante in faccia a due ragazzi e scappano - Indagini in corso da parte della Polizia di Stato per arrivare alla loro identificazione. cronachefermane.it PAURA IN CENTRO, 70ENNE SPRUZZA SPRAY AL PEPERONCINO. - Attimi di tensione questa mattina nel cuore di Modena, dove un episodio improvviso ha spezzato la tranquillità del centro storico, seminando paura e sconcerto tra cittadini. tvqui.it Malamovida, spruzza spray al peperoncino contro un buttafuori e aggredisce un carabiniere: arrestato - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.