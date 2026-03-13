Abruzzo Experience a Bruxelles | imprese agrifood e buyer internazionali a confronto nella seconda giornata di lavori

Nella seconda giornata di “Abruzzo Experience” a Bruxelles, imprese del settore agrifood abruzzese si sono confrontate con buyer provenienti da diversi paesi. L’evento ha visto partecipanti provenienti dalla regione, che hanno presentato prodotti e incontrato operatori internazionali. Durante le sessioni di lavoro, sono stati discussi vari aspetti legati alla promozione e alla commercializzazione delle eccellenze agricole e enogastronomiche della regione.

“Il nostro obiettivo è far crescere un progetto di internazionalizzazione sempre più strutturato, che stiamo portando avanti con il contributo di Arap. Crediamo fortemente che l’internazionalizzazione rappresenti uno degli elementi strategici per lo sviluppo dell’agricoltura abruzzese”, ha aggiunto Imprudente. A rappresentare le eccellenze della filiera agroalimentare regionale le aziende dei settori dell’olio, del vino, dello zafferano e del tartufo, insieme a produttori di birra artigianale, formaggi, salumi, arrosticini, fiadoni artigianali e prodotti a base di mais nero e di solina. Tutte filiere che costituiscono un pilastro dell’economia regionale e un forte elemento identitario del territorio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Una selezione di notizie su Abruzzo Experience

Temi più discussi: Bruxelles ospita Abruzzo Experience: istituzioni europee, imprese e territorio a confronto su nuova PAC, comparto vitivinicolo e opportunità di promozione; Abruzzo Experience a Bruxelles, focus su vino, enoturismo e politiche agricole; Abruzzo experience a Bruxelles con la Regione e la Camera di Commercio Belgo-Italiana - Aise.it; Controlli dei Nas all’ospedale di Vasto sul servizio mensa.

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